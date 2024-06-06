В Венгрии осудили разрешение наносить удары западными ракетами по России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление в связи с разрешением Киеву наносить удары западными ракетами по территории России.

«Мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сийярто, Будапешт выступает против любых шагов, усугубляющих конфликт.

Президент России Владимир Путин 5 июня напомнил, что украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого необходимо иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.

В связи с этим глава государства предупредил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Россия также запросила на 14 июня заседание Совбеза ООН в связи с решением стран Запада одобрить нанесение ударов ВСУ поставляемым оружием по российской территории.