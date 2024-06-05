Россия запросила заседание СБ ООН из-за применения ВСУ западного оружия

Россия запросила на 14 июня заседание Совбеза ООН в связи с решением стран Запада одобрить нанесение ударов ВСУ поставляемым оружием по российской территории.

«Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву зелёный свет на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», — сообщило российское постпредство.

Президент России Владимир Путин 5 июня напомнил, что украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.

В связи с этим глава государства предупредил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.