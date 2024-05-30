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Минобороны Китая: независимость Тайваня равносильна войне

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Независимость Тайваня равносильна войне, заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь.
Минобороны Китая: независимость Тайваня равносильна войне
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на брифинге, комментируя вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ.

«Воссоединение родины — это историческая тенденция, которую невозможно остановить. Независимость Тайваня равносильна войне, раскол — отсутствию мира», — цитирует У Цяня ТАСС.

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая ранее начали совместные военные учения вокруг Тайваня.

На острове тем временем побывал глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. Как заявил конгрессмен, США видят, что Китай якобы не заинтересован в мирном воссоединении с Тайванем.

По словам Маккола, Соединённые Штаты будут поставлять на Тайвань новейшие вооружения, а не старое оружие, которое получает Украина.

Американский политик подчеркнул: США будут поддерживать возможности Тайваня для противодействия силе или актам запугивания.

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