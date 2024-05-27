Конгрессмен Маккол: Китай не желает мирного воссоединения с Тайванем

США видят, что Китай якобы не заинтересован в мирном воссоединении с Тайванем, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол, прибывший на остров.

«Всего через три дня после вашей инаугурации, господин президент (глава администрации. — RT), Вооружённые силы Китая провели запугивающие военные учения, направив 111 воздушных судов и 46 военных кораблей, демонстрируя, что они не заинтересованы взять Тайвань мирными средствами», — сказал Маккол, слова которого приводит РИА Новости.

В МИД России ранее заявили, что «инаугурацию президента» Лай Циндэ на Тайване Москва расценивает как показательную демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам.

Как подчёркивал министр иностранных дел Китая Ван И, независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.