МИД КНР: независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.

Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Необходимо выступать против независимости Тайваня, потому что его независимость несовместима с миром в Тайваньском проливе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Ван И подчеркнул, что китайская сторона стремится к мирному воссоединению материковой части КНР с островом.

«Тайвань никогда не был [независимой] страной», — добавил глава китайского МИД.

Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.