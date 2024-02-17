МИД КНР: независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе
- AP
- © Louise Delmotte
Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Необходимо выступать против независимости Тайваня, потому что его независимость несовместима с миром в Тайваньском проливе», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Ван И подчеркнул, что китайская сторона стремится к мирному воссоединению материковой части КНР с островом.
«Тайвань никогда не был [независимой] страной», — добавил глава китайского МИД.
Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.