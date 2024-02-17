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МИД КНР: независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.
МИД КНР: независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе
  • AP
  • © Louise Delmotte

Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Необходимо выступать против независимости Тайваня, потому что его независимость несовместима с миром в Тайваньском проливе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Ван И подчеркнул, что китайская сторона стремится к мирному воссоединению материковой части КНР с островом. 

«Тайвань никогда не был [независимой] страной», — добавил глава китайского МИД.

Ранее в Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу.

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