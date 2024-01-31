RT в Telegram
Подпишись

В Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу

Короткая ссылка
Китай чувствует сильную поддержку России по тайваньскому вопросу, заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.
В Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу
  • РИА Новости

«Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающимся наших ключевых интересов», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, США постоянно «нацеливают своё остриё» на Китай и Россию в попытках сохранить свою гегемонию в мире. 

«Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что позиция России по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что китайская сторона высоко ценит позицию Москвы по поводу выборов на Тайване.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить