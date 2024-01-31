В Китае заявили, что ощущают сильную поддержку России по тайваньскому вопросу

Китай чувствует сильную поддержку России по тайваньскому вопросу, заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающимся наших ключевых интересов», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, США постоянно «нацеливают своё остриё» на Китай и Россию в попытках сохранить свою гегемонию в мире.

«Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всём мире», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что позиция России по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что китайская сторона высоко ценит позицию Москвы по поводу выборов на Тайване.