Представитель МИД КНР: Китай высоко ценит позицию России по выборам на Тайване
- AP
Как пишет ТАСС, соответствующее заявление она сделала в связи с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой касательно состоявшихся выборов.
«Мы высоко оцениваем заявление российской стороны», — указала Мао Нин в ответ на вопрос журналиста по поводу высказанной позиции Москвы.
Как уточнила Мао Нин, с Россией проявили солидарность многие другие страны и международные организации.
Ранее Захарова заявила, что позиция России по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР.