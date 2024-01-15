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Представитель МИД КНР: Китай высоко ценит позицию России по выборам на Тайване

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайская сторона высоко ценит позицию Москвы по поводу выборов на Тайване.
Представитель МИД КНР: Китай высоко ценит позицию России по выборам на Тайване
  • AP

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление она сделала в связи с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой касательно состоявшихся выборов.

«Мы высоко оцениваем заявление российской стороны», — указала Мао Нин в ответ на вопрос журналиста по поводу высказанной позиции Москвы.

Как уточнила Мао Нин, с Россией проявили солидарность многие другие страны и международные организации.

Ранее Захарова заявила, что позиция России по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР.

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