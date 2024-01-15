Представитель МИД КНР: Китай высоко ценит позицию России по выборам на Тайване

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайская сторона высоко ценит позицию Москвы по поводу выборов на Тайване.

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление она сделала в связи с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой касательно состоявшихся выборов.

«Мы высоко оцениваем заявление российской стороны», — указала Мао Нин в ответ на вопрос журналиста по поводу высказанной позиции Москвы.

Как уточнила Мао Нин, с Россией проявили солидарность многие другие страны и международные организации.

Ранее Захарова заявила, что позиция России по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР.