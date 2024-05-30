Пушков пошутил над Макроном после заявления Саркози о конфликте на Украине

Сенатор Алексей Пушков пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном, прокомментировав слова бывшего французского лидера Николя Саркози об украинском конфликте.

Пушков напомнил, что Саркози выразил «серьёзные сомнения» в целесообразности отправки французских войск на Украину. Бывший лидер Франции заявил, что не может представить себе войну между «страной Льва Толстого и страной Оноре де Бальзака».

«Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — отметил сенатор.

Ранее президент Франции сообщил, что поставка Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в России, «не является эскалацией».

Макрон также выступил за то, чтобы разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории.