Саркози заявил, что не может представить себе противостояние России и Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что не может представить себе противостояние своей страны с Россией.

«Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?» — цитирует Саркози ТАСС.

По его словам, мир танцует на краю вулкана — необходимо срочно искать пути мирного урегулирования.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безответственными заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

Лидер Франции также заявил, что поставка Украине дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в России, «не является эскалацией».