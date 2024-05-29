RT в Telegram
Подпишись

Саркози заявил, что не может представить себе противостояние России и Франции

Короткая ссылка
Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что не может представить себе противостояние своей страны с Россией.
Саркози заявил, что не может представить себе противостояние России и Франции
  • AFP

«Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?» — цитирует Саркози ТАСС.

По его словам, мир танцует на краю вулкана — необходимо срочно искать пути мирного урегулирования. 

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безответственными заявления французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

Лидер Франции также заявил, что поставка Украине дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в России, «не является эскалацией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить