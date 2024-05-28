Макрон заявил, что не считает эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что поставка Украине дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в России, «не является эскалацией».

Во время выступления на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции выступил за то, чтобы дать Украине разрешение на удары западным оружием по объектам внутри России.

«Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией», — уверен Макрон, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.