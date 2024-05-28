RT в Telegram
Подпишись

Макрон заявил, что не считает эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон считает, что поставка Украине дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в России, «не является эскалацией».

Во время выступления на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции выступил за то, чтобы дать Украине разрешение на удары западным оружием по объектам внутри России.

«Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией», — уверен Макрон, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить