Филиппо назвал безответственными заявления Макрона об отправке войск на Украину

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прекратить выступать с безответственными заявлениями о возможности отправки войск на Украину. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В сообщении, опубликованном им в социальной сети X, подчёркивается, что подобные высказывания могут лишь усугубить ситуацию.

«Прекратим безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему. Ни одного солдата, никакого оружия и ни одного евро Украине. Хватит! Нужен мир!» — написал Филиппо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Макрона об отправке войск на Украину могут быть «связаны с днями недели».