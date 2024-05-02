Филиппо назвал безответственными заявления Макрона об отправке войск на Украину
- РИА Новости
В сообщении, опубликованном им в социальной сети X, подчёркивается, что подобные высказывания могут лишь усугубить ситуацию.
«Прекратим безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему. Ни одного солдата, никакого оружия и ни одного евро Украине. Хватит! Нужен мир!» — написал Филиппо.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Макрона об отправке войск на Украину могут быть «связаны с днями недели».