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В Белом доме ответили на критику Киева по «саммиту мира» в Швейцарии

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Белый дом не готов объявить состав делегации США на «саммите мира» в Швейцарии, но уровень участия не поставит под сомнение поддержку Украины Вашингтоном, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мне нечего сказать о планируемой делегации, но кто бы ни представлял США на саммите мира, нельзя будет сказать, что США не пришли, чтобы поддержать Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».

По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».

Глава МИД России Сергей Лавров на круглом столе Дипломатической академии призвал представителей других государств отказаться от участия в так называемом саммите мира, который пройдёт в Швейцарии 15—16 июня.

Лавров сделал акцент на том, что цель этого мероприятия не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит.

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