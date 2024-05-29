Лавров призвал другие страны отказаться от участия в «саммите мира» в Швейцарии

Глава МИД России Сергей Лавров на «круглом столе» Дипломатической академии призвал представителей других государств отказаться от участия в так называемом «саммите мира», который пройдёт в Швейцарии 15—16 июня.

Лавров акцентировал, что цель этого мероприятия — не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума.

Как отмечает Министерство иностранных дел России, мероприятие, в котором участвовал Лавров, собрало более 70 аккредитованных в Москве послов и представителей дипломатических миссий.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии.