Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии.

Об этом она написала в своём Telegram.

«Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, как могут проводить «мирную конференцию» те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами «поставляет оружие в зону конфликта».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что итоги конференции по Украине в Швейцарии будут недействительны.