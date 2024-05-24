Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии
Об этом она написала в своём Telegram.
«Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», — сказала Захарова.
Она задалась вопросом, как могут проводить «мирную конференцию» те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами «поставляет оружие в зону конфликта».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что итоги конференции по Украине в Швейцарии будут недействительны.