Зеленский: отсутствие Байдена на «саммите мира» будет не очень сильным решением
- AP
- © Omar Havana
«Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байден. Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но я не знаю, на каком уровне», — сказал Зеленский, его выступление транслировало агентство Reuters.
Если Байден не приедет, этому будет «стоя аплодировать Владимир Путин», считает Зеленский.
Как писало агентство Bloomberg, Байден может пропустить конференцию, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию.