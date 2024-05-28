RT в Telegram
Подпишись

Зеленский: отсутствие Байдена на «саммите мира» будет не очень сильным решением

Короткая ссылка
Отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением», заявил Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Бельгии. По его мнению, Джо Байден «нужен саммиту мира».
Зеленский: отсутствие Байдена на «саммите мира» будет не очень сильным решением
  • AP
  • © Omar Havana

«Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байден. Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но я не знаю, на каком уровне», — сказал Зеленский, его выступление транслировало агентство Reuters.

Если Байден не приедет, этому будет «стоя аплодировать Владимир Путин», считает Зеленский.

Как писало агентство Bloomberg, Байден может пропустить конференцию, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить