Зеленский: отсутствие Байдена на «саммите мира» будет не очень сильным решением

Отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением», заявил Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Бельгии. По его мнению, Джо Байден «нужен саммиту мира».

«Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байден. Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но я не знаю, на каком уровне», — сказал Зеленский, его выступление транслировало агентство Reuters.

Если Байден не приедет, этому будет «стоя аплодировать Владимир Путин», считает Зеленский.

Как писало агентство Bloomberg, Байден может пропустить конференцию, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию.