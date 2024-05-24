Bloomberg: Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств
- AP
- © Evan Vucci
По данным издания, мероприятие, на которое должен поехать Байден, состоится 15 июня в Лос-Анджелесе. В этот период также запланирована конференция по Украине.
«Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции. — RT), но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют там присутствовать», — отмечается в публикации.
В акции по сбору средств вместе с президентом США будут участвовать американские актёры Джордж Клуни и Джулия Робертс, сообщает издание.
Журналисты ссылаются на данные источников, знакомых с ситуацией.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский урезал свою «формулу мира» перед конференцией в Швейцарии. Она сократилась до трёх пунктов из десяти.