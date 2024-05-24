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Bloomberg: Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств

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Американский лидер Джо Байден может пропустить конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию, пишет Bloomberg.
Bloomberg: Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств
  • AP
  • © Evan Vucci

По данным издания, мероприятие, на которое должен поехать Байден, состоится 15 июня в Лос-Анджелесе. В этот период также запланирована конференция по Украине.

«Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции. — RT), но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют там присутствовать», — отмечается в публикации.

В акции по сбору средств вместе с президентом США будут участвовать американские актёры Джордж Клуни и Джулия Робертс, сообщает издание. 

Журналисты ссылаются на данные источников, знакомых с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский урезал свою «формулу мира» перед конференцией в Швейцарии. Она сократилась до трёх пунктов из десяти. 

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