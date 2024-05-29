Генштаб ВС Ирана исключил диверсию из возможных причин крушения вертолёта Раиси
- AFP
«Генеральный штаб Вооружённых сил, опубликовав второй доклад Верховной комиссии... исключил взрыв, вызванный диверсией во время полёта», — сообщает IRNA.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в гибели Раиси.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана.
Кроме того, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта Раиси, но оказать её не удалось.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Блинкена хамскими по отношению к жителям Ирана.