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Генштаб ВС Ирана исключил диверсию из возможных причин крушения вертолёта Раиси

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Генштаб ВС Ирана исключил из списка версий причин крушения вертолёта президента страны Ибрагима Раиси взрыв, возникший в результате диверсии.
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию из возможных причин крушения вертолёта Раиси
  • AFP

«Генеральный штаб Вооружённых сил, опубликовав второй доклад Верховной комиссии... исключил взрыв, вызванный диверсией во время полёта», — сообщает IRNA.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в гибели Раиси.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана.

Кроме того, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта Раиси, но оказать её не удалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Блинкена хамскими по отношению к жителям Ирана.

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