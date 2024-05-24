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Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана Раиси

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в гибели иранского коллеги Ибрагима Раиси.
Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана Раиси
  • РИА Новости

«Мерзкая, омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего — санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолёт. Это точно», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это его позиция как человека, а не как главы государства.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана.

Также в Госдепе подчеркнули, что США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Блинкена хамскими по отношению к жителям Ирана.

Кроме того, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта Раиси, но оказать её не удалось.

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