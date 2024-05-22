Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Блинкен заявил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нём.

Ранее в Politico заявили, что Вашингтон опасается, что Тегеран обвинит США в гибели Раиси.

Также в Госдепе подчеркнули, что США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме.

Кроме того, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта Раиси, но оказать её не удалось.