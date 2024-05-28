Глава МИД Танзании: у народа Палестины должно быть право на самоопределение
- Gettyimages.ru
«В Танзании последние 50 лет наша позиция заключалась в том, что у палестинского народа есть право на самоопределение, право на достоинство и собственное государство. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН показало это, мировое сообщество считает, что настало время для палестинцев тоже обрести дом», — сказал министр в интервью RT.
28 мая решения властей Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу.
Вместе с этим Соединённые Штаты выступили против того, чтобы другие государства признавали Палестину в одностороннем порядке.
Как напомнили в Кремле, Россия, являющаяся правопреемницей Советского Союза, сохраняет позицию по палестинской государственности. В Москве отметили, что двугосударственное урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН.