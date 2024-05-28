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Глава МИД Танзании: у народа Палестины должно быть право на самоопределение

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Двугосударственный подход должен лежать в основе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, но достичь мира будет сложно без резолюции о палестинской государственности, считает министр иностранных дел Танзании Джануари Макамба.
Глава МИД Танзании: у народа Палестины должно быть право на самоопределение
  • Gettyimages.ru

«В Танзании последние 50 лет наша позиция заключалась в том, что у палестинского народа есть право на самоопределение, право на достоинство и собственное государство. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН показало это, мировое сообщество считает, что настало время для палестинцев тоже обрести дом», — сказал министр в интервью RT.

28 мая решения властей Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу.

Вместе с этим Соединённые Штаты выступили против того, чтобы другие государства признавали Палестину в одностороннем порядке.

Как напомнили в Кремле, Россия, являющаяся правопреемницей Советского Союза, сохраняет позицию по палестинской государственности. В Москве отметили, что двугосударственное урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН.

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