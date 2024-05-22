Колумнист Aydınlık Озчелик: гибель Раиси не повлияет на внешнюю политику Ирана

Признаков изменения внешней политики Ирана после гибели президента и главы МИД в авиакатастрофе нет, заявил колумнист турецкой газеты Aydınlık Исмет Озчелик.

По его словам, Тегеран определил свой вектор с Азией.

«Изменится ли политика Ирана? Вероятность нулевая. Новые имена, пришедшие к власти... Их заявления. Они решили продолжать политику Раиси», — отметил журналист.

Ранее в Госдепе подчеркнули, что США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме.

Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси.

Кроме того, стало известно, что президентские выборы в Иране назначили на 28 июня.