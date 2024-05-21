Глава МИД Венгрии: стратегия Европы и США по санкциям провалилась
- globallookpress.com
- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
«Стратегия, которая разработана Европой и США... полностью провалилась», — цитирует его ТАСС.
Политик напомнил, что более двух лет назад поднимал вопрос о том, что было целью этих ограничений.
«Ответ был: «Петер, цели санкций следующие — поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны». Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определённо нет», — добавил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред жителям республики.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства отметил, что против России была развёрнута экономическая агрессия.
Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.