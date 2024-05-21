Стратегия Европы и США по конфликту на Украине полностью провалилась, а санкции не поставили Россию на колени, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Стратегия, которая разработана Европой и США... полностью провалилась», — цитирует его ТАСС.

Политик напомнил, что более двух лет назад поднимал вопрос о том, что было целью этих ограничений.

«Ответ был: «Петер, цели санкций следующие — поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны». Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определённо нет», — добавил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред жителям республики.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства отметил, что против России была развёрнута экономическая агрессия.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что новые антироссийские санкции США являются очередными нелегитимными ухищрениями, которыми не запугать Россию.