Юрист посоветовала обратить внимание ООН на финансирование терактов со стороны США
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Специалист обратила внимание на то, что Следственный комитет уже увидел цепочки передачи денежных потоков через коммерческие структуры, принадлежащие в том числе сыну действующего президента США Хантеру Байдену.
«Связь этих денежных потоков, этого финансирования с действующим президентом США непосредственная... И сейчас на уровне Республиканской партии в конгрессе требовали проводить расследование участия семьи действующего президента США в незаконной деятельности. Они, конечно, не ставят своей целью пресечь финансирование терроризма, но видят незаконные действия по отмыванию денег и по направлению денежных средств на незаконные цели. То есть уже даже непосредственно в США есть люди, которые заинтересовались этими потоками», — отметила Ярмуш.
Она добавила, что Россия в лице Следственного комитета будет вести собственное расследование и собирать данные.
«Мы действуем в соответствии со своим Уголовным кодексом. Суверенное право государства — расследовать преступления, которые были совершены как на территории России, так и вне её против России и её граждан... Обратить внимание можно в Совете Безопасности ООН. Об этом нужно будет говорить, когда будут уже собраны неопровержимые доказательства финансирования террористической деятельности, направленной против России», — заключила собеседница RT.
Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.