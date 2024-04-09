Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили ведомство проверить возможные факты причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к терактам.

Политолог отметил, что в компании Burisma Holdings, причастной к финансированию терактов, работал сын Джо Байдена — Хантер Байден.

«С учётом этого сегодня можно смело говорить о том, что президентская семья по большому счёту может носить абсолютно негордое название «спонсоров терроризма». И я думаю, что в свете выборов главы государства Дональд Трамп не упустит возможности, чтобы таким образом называть своего оппонента и членов его семьи», — считает Мезюхо.

По его словам, компания Burisma Holdings — «прокладка» для коррупционного отмыва и распила.

«Это совместная коррупционная инициатива американских и украинских властей разных лет. Конечно, за Burisma, на мой взгляд, стоят американские спецслужбы, которые просто пытались замести следы, используя данное юридическое лицо для своих террористических целей. Мы в очередной раз сегодня убедились, что Соединённые Штаты Америки делают всё для того, чтобы разрушить нашу страну. И это никакие не мифы, это железобетонный факт», — заключил собеседник RT.

Ранее следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.