Хаменеи: Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии
- РИА Новости
По его словам, которые приводятся на официальном сайте, иранские «храбрецы накажут порочный режим» и заставят Израиль пожалеть об этом и других подобных ему преступлениях.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске терактом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.
ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.
В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.