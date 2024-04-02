Хаменеи: Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии

Тегеран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство Ирана в Сирии. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

По его словам, которые приводятся на официальном сайте, иранские «храбрецы накажут порочный режим» и заставят Израиль пожалеть об этом и других подобных ему преступлениях.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске терактом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.