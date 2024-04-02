Песков: удар по консульству Ирана в Сирии является актом агрессии

Удар по консульству Ирана в Сирии является актом агрессии, нарушено международное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о том, что за ударом стоит Израиль, представитель Кремля отметил, что в Москве пока не спешат с выводами.

«В любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии», — сказал Дмитрий Песков.

1 апреля стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.