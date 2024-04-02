Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
- РИА Новости
«(Это. — RT) безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершён», — сказал он.
Нарышкин выразил уверенность в том, что в штаб-квартире СВР уже есть информация о случившемся.
1 апреля стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.