RT в Telegram
Подпишись

Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Короткая ссылка
Глава СВР России Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.
Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
  • РИА Новости

«(Это. — RT) безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершён», — сказал он.

Нарышкин выразил уверенность в том, что в штаб-квартире СВР уже есть информация о случившемся.

1 апреля стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что погибли семь иранских военных советников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся актом агрессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить