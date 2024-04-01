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CBS сообщил о «доказательствах» причастности России к гаванскому синдрому

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Американский телеканал CBS сообщил, что у США появились основания верить в причастность российских спецслужб к так называемому гаванскому синдрому, от которого пострадали американские дипломаты в разных странах.
CBS сообщил о «доказательствах» причастности России к гаванскому синдрому
  • Gettyimages.ru

Журналисты ссылаются на собственные источники, в том числе на болгарского журналиста Христо Грозева*, которого называют «экспертом по России». Другой гость телеканала, Грэг Эдгрин, ранее работавший в Пентагоне, пообещал «съесть свой галстук» прямо в эфире, если его утверждения о якобы причастности России к гаванскому синдрому окажутся ошибочными.

Эдгрин утверждает, что Россия якобы пыталась ограничить усилия США по продвижению отношений с Кубой и Вьетнамом. Когда его попросили прокомментировать сомнения американской разведки в том, что за гаванским синдромом стоят российские спецслужбы, Эдгрин сказал: «Как по мне, это глобальная проблема, я думаю, за этим стоят русские». 

Как писала 1 марта The Washington Post, американская разведка спустя несколько лет расследований пришла к выводу, что так называемый гаванский синдром у дипломатов из США никак не связан ни с иностранными противниками, ни с «секретным энергетическим оружием».

В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако также не исключались химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

В Кремле отвергали намёки о мнимой причастности российской стороны к гаванскому синдрому.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 21.04.2023.

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