В Кремле отвергли намёки о причастности России к гаванскому синдрому у дипломатов США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг намёки о мнимой причастности российской стороны к гаванскому синдрому у дипломатов США.
В Кремле отвергли намёки о причастности России к гаванскому синдрому у дипломатов США
  • РИА Новости

Песков отметил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс «никоим образом» не поднимал эту тему на переговорах в Москве. Также эта тема не затрагивалась в ходе переговоров Бёрнса и российского лидера Владимира Путина.

«Единственное, что здесь можно однозначно отвергнуть, — любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ якобы предупредил Россию о последствиях, если российские спецслужбы окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом, на который жаловались американские дипломаты. 

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