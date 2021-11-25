WP: директор ЦРУ предупредил Россию о последствиях из-за инцидента с гаванским синдромом

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс конфиденциально предупредил высшие российские спецслужбы о возможных последствиях, в случае если они окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом, на который жаловались американские дипломаты. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, он поднимал этот вопрос во время визита в Москву в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России.

В ЦРУ отказались комментировать предупреждение Бёрнса.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако также не исключаются химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.