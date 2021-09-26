Нарышкин прокомментировал сообщения о гаванском синдроме у дипломатов США

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о так называемом гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.
Нарышкин прокомментировал сообщения о гаванском синдроме у дипломатов США
  • РИА Новости

«Знаете, я начинал свою работу в советской внешней разведке, в подразделении научно-технической разведки, и в силу этого интересовался разными направлениями научных исследований. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились такие довольно интенсивные исследования, разработки по теме воздействия различных электромагнитных волн, колебаний на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением человека», — рассказал директор ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул, что сотрудники СВР не испытывали подобного в какой-либо точке мира.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, в том числе высокое давление, головные боли и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако не исключаются и химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

Об одном из таких случаев в сентябре сообщил NBC. По данным телеканала, сотрудник делегации директора ЦРУ Уильяма Бёрнса во время поездки в Индию испытал симптомы, схожие с так называемым гаванским синдромом.

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