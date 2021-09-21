NBC: у члена команды главы ЦРУ проявился «гаванский синдром» во время визита в Индию
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Изначально 20 сентября о «гаванском синдроме» у сотрудника ЦРУ сообщил CNN.
Телеканал отметил, что сотруднику ведомства была оказана медицинская помощь. По словам источника, инцидент заставил Бёрнса «кипеть от гнева» и якобы имел своей целью напомнить главе ЦРУ, что «никто не застрахован» от подобного.
«Первоочередной задачей правительства США является как можно быстрее определить причину этих инцидентов и обеспечить всех пострадавших необходимой помощью», — сказал NBC высокопоставленный чиновник в американской администрации.
По данным властей, подобные симптомы испытали уже более 200 американцев, находящихся на службе.
О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.
Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако также не исключаются химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.