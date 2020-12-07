В США названа причина «акустической атаки» против дипломатов на Кубе

Наиболее вероятной причиной проблем со здоровьем у дипломатов США в Гаване было направленное радиочастотное воздействие.

Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.

Отмечается, что сотрудники посольств США на Кубе в 2016 году и в КНР в 2017 году жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение.

«Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия», — уточняется в сообщении.

Также в качестве вероятных причин были названы химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

12 сентября 2018 года директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американский телеканал NBC «беспочвенно и бездоказательно» намекает на причастность третьих стран к «акустическим атакам» на дипломатов США.