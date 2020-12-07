В США названа причина «акустической атаки» против дипломатов на Кубе

Короткая ссылка
Наиболее вероятной причиной проблем со здоровьем у дипломатов США в Гаване было направленное радиочастотное воздействие.
В США названа причина «акустической атаки» против дипломатов на Кубе
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.

Отмечается, что сотрудники посольств США на Кубе в 2016 году и в КНР в 2017 году жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение.

«Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия», — уточняется в сообщении.

Также в качестве вероятных причин были названы химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

12 сентября 2018 года директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американский телеканал NBC «беспочвенно и бездоказательно» намекает на причастность третьих стран к «акустическим атакам» на дипломатов США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить