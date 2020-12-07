В США названа причина «акустической атаки» против дипломатов на Кубе
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Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.
Отмечается, что сотрудники посольств США на Кубе в 2016 году и в КНР в 2017 году жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление, головокружение.
«Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия», — уточняется в сообщении.
Также в качестве вероятных причин были названы химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.
12 сентября 2018 года директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американский телеканал NBC «беспочвенно и бездоказательно» намекает на причастность третьих стран к «акустическим атакам» на дипломатов США.