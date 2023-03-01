Узнать больше

WP: разведка США убедилась, что гаванский синдром не связан с иностранными противниками

Короткая ссылка
Американская разведка спустя несколько лет расследований пришла к выводу, что так называемый гаванский синдром у дипломатов из США никак не связан ни с иностранными противниками, ни с «секретным энергетическим оружием», пишет The Washington Post со ссылкой на доклад разведсообщества.
WP: разведка США убедилась, что гаванский синдром не связан с иностранными противниками
  • Gettyimages.ru

«Таинственный недуг, известный как гаванский синдром, не был результатом действий иностранного противника», — сообщает газета.

Выводы, сделанные в докладе, сильно противоречат заявлениям некоторых дипломатов, которые заподозрили, что их симптомы вызваны действиями «российского или другого враждебного правительства», говорится в статье.

Авторы также отмечают, что сообщений о применении Россией «нового вида энергетического оружия» на поле боя на Украине также не поступало.

В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако также не исключались химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

В Кремле отвергали намёки о мнимой причастности российской стороны к гаванскому синдрому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить