Американская разведка спустя несколько лет расследований пришла к выводу, что так называемый гаванский синдром у дипломатов из США никак не связан ни с иностранными противниками, ни с «секретным энергетическим оружием», пишет The Washington Post со ссылкой на доклад разведсообщества.

«Таинственный недуг, известный как гаванский синдром, не был результатом действий иностранного противника», — сообщает газета.

Выводы, сделанные в докладе, сильно противоречат заявлениям некоторых дипломатов, которые заподозрили, что их симптомы вызваны действиями «российского или другого враждебного правительства», говорится в статье.

Авторы также отмечают, что сообщений о применении Россией «нового вида энергетического оружия» на поле боя на Украине также не поступало.

В 2021 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако также не исключались химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

В Кремле отвергали намёки о мнимой причастности российской стороны к гаванскому синдрому.