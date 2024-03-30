Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления главы германского внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о том, что якобы российский лидер Владимир Путин намерен втянуть НАТО в конфликт, посоветовала ей купить карту и учебник истории.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее Бербок заявила, что президент России Владимир Путин хочет втянуть Североатлантический альянс в вооружённый конфликт.

При этом глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также назвал полной дурью сообщения о планах республики вместе с Россией напасть на Запад.