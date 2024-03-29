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Лавров: Россия будет отдельно рассматривать просьбы западных послов о контактах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что теперь каждая просьба западных дипломатических представителей о контактах с российскими властями будет отдельно согласовываться российским дипведомством.
Лавров: Россия будет отдельно рассматривать просьбы западных послов о контактах
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом российский министр заявил в интервью газете «Известия».

Ранее Лавров назвал хамством отказ европейских послов от приглашения на встречу с ним.

Министр подчеркнул, что Москва уведомила послов стран Европейского союза о том, что теперь, если кто-то из них проявит интерес пообщаться с российскими властями, Россия каждую такую просьбу будет «рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет».

В МИД России заявили, что отказ послов стран ЕС в Москве от встречи с Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.

Медведев также призвал понизить уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза.

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