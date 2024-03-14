Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от приглашения на встречу
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В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что российская сторона учтёт отсутствие интереса у послов ЕС к общению с руководством России.
«Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза.