Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от приглашения на встречу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством отказ европейских послов от приглашения на встречу с ним.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что российская сторона учтёт отсутствие интереса у послов ЕС к общению с руководством России.

«Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза.