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Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от приглашения на встречу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством отказ европейских послов от приглашения на встречу с ним.
Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от приглашения на встречу
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что российская сторона учтёт отсутствие интереса у послов ЕС к общению с руководством России.

«Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза.

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