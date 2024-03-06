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В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил отказ послов от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза
  • РИА Новости

«Посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что отказ послов стран ЕС в Москве от встречи с Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.

Медведев также призвал понизить уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза.

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