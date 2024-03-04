Медведев: нужно выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.

«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России», — написал он в соцсети X.

Медведев также призвал понизить уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.

Он также заявил, что у России нет негативных чувств по отношению к американскому народу.