Медведев: нужно выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
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«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России», — написал он в соцсети X.
Медведев также призвал понизить уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза.
Ранее Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.
Он также заявил, что у России нет негативных чувств по отношению к американскому народу.