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Медведев: нужно выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.
Медведев: нужно выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey

«На самом деле всех этих послов надо выгнать из России», — написал он в соцсети X.

Медведев также призвал понизить уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.

Он также заявил, что у России нет негативных чувств по отношению к американскому народу.

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