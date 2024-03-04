RT в Telegram
Подпишись

Лавров заявил о готовности России к серьёзному и равноправному диалогу

Короткая ссылка
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.
Лавров заявил о готовности России к серьёзному и равноправному диалогу
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом министр сказал в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Он подчеркнул, что в России нет никаких «негативных чувств» к Соединённым Штатам и их жителям.

«Мы всегда к диалогу открыты, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях», — констатировал дипломат.

Ранее Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить