Лавров заявил о готовности России к серьёзному и равноправному диалогу

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается на серьёзных и равноправных условиях.

Об этом министр сказал в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Он подчеркнул, что в России нет никаких «негативных чувств» к Соединённым Штатам и их жителям.

«Мы всегда к диалогу открыты, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях», — констатировал дипломат.

Ранее Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.