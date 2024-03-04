Лавров заявил о готовности России к серьёзному и равноправному диалогу
- РИА Новости
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Об этом министр сказал в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
Он подчеркнул, что в России нет никаких «негативных чувств» к Соединённым Штатам и их жителям.
«Мы всегда к диалогу открыты, если он предлагается всерьёз и на равноправных условиях», — констатировал дипломат.
Ранее Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.