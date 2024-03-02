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Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.
Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

«Мы подтверждаем уже в который раз, не один десяток раз, наверное, этот вопрос звучал, что Россия никогда от переговоров не отказывалась», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что после переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия не получила от Украины каких-либо серьёзных предложений касательно урегулирования конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.

Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.

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