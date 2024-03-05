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МИД: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ послов стран Европейского союза в Москве от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.
МИД: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в России
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

Об этом дипломат сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

«Вызывает, действительно, вопрос, причём у всех — один и тот же: а что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что они не выполняют свою основную функцию на постах послов в Москве — не поддерживают контакты с главой МИД России.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Сергеем Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.

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