МИД: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым вызывает вопрос об их работе в России
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Об этом дипломат сказала в эфире «Соловьёв LIVE».
«Вызывает, действительно, вопрос, причём у всех — один и тот же: а что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что они не выполняют свою основную функцию на постах послов в Москве — не поддерживают контакты с главой МИД России.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Сергеем Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.