RT в Telegram
Подпишись

Нидерландская журналистка: от НАТО исходит военная риторика, но Россия не намерена вторгаться

Короткая ссылка
RT
Сейчас от стран Запада звучит очень много военной риторики, но НАТО не подготовлено к конфликту, а Россия не намерена вторгаться в эти страны, заявила RT нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде, подчеркнув, что эта военная риторика работает против людей в европейских странах.
Нидерландская журналистка: от НАТО исходит военная риторика, но Россия не намерена вторгаться
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Всё, что происходит, это большая пропаганда. Они, особенно такая страна, как Германия, знают, что у них недостаточно человеческих ресурсов. Бундесвер недостаточно подготовлен. У них нет достаточно солдат. Как они собираются сражаться против России?» — сказала журналистка.

Вместе с этим можно наблюдать, что Европа «готовится к войне», а США ведут прокси-войну на Украине.

Как отмечал сам российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.

Он также выразил мнение, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину могут быть попыткой отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить