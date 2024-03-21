Сейчас от стран Запада звучит очень много военной риторики, но НАТО не подготовлено к конфликту, а Россия не намерена вторгаться в эти страны, заявила RT нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде, подчеркнув, что эта военная риторика работает против людей в европейских странах.

«Всё, что происходит, это большая пропаганда. Они, особенно такая страна, как Германия, знают, что у них недостаточно человеческих ресурсов. Бундесвер недостаточно подготовлен. У них нет достаточно солдат. Как они собираются сражаться против России?» — сказала журналистка.

Вместе с этим можно наблюдать, что Европа «готовится к войне», а США ведут прокси-войну на Украине.

Как отмечал сам российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.

Он также выразил мнение, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину могут быть попыткой отвлечь внимание общества от внутренних проблем.