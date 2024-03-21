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Bloomberg: США предложили G7 выпустить гособлигации под залог активов России

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США предложили союзникам выпустить гособлигации на сумму по меньшей мере в $50 млрд для поддержки Украины через замороженные российские активы.
Bloomberg: США предложили G7 выпустить гособлигации под залог активов России
  • РИА Новости

«США предложили союзникам создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов», — сообщает Bloomberg.

Уточняется, что предложение было выдвинуто в адрес участников G7.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, подчеркнул, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.

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