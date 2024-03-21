Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат
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Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Шольца, в связи с этим их можно использовать на военную помощь Украине.
«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским союзом», — сказал он в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.
20 марта Европейская комиссия утвердила предложения об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что поддерживает предложение по использованию доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для Вооружённых сил Украины.