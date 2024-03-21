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Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат. 
Шольц заявил, что доходы от замороженных активов России никому не принадлежат
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости

По мнению Шольца, в связи с этим их можно использовать на военную помощь Украине. 

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским союзом», — сказал он в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

20 марта Европейская комиссия утвердила предложения об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что поддерживает предложение по использованию доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для Вооружённых сил Украины.

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