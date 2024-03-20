ЕК займётся регулированием аудиовизуальных СМИ на Украине

Еврокомиссия направит финансирование Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проведения реформ в сфере регулирования аудиовизуальных СМИ «в соответствии со стандартами ЕС и передовой международной практикой». С документом ознакомился RT.

«Конкретная задача данного проекта — укрепление институционального потенциала Национального совета для эффективного регулирования деятельности СМИ с целью соблюдения права на свободу выражения мнений, стимулирования развития конкурентной среды, обеспечения равенства и независимости СМИ», — отмечается в документе.

Таким образом в Еврокомиссии якобы хотят увеличить эффективность, прозрачность и последовательность политики в сфере СМИ на Украине. Для этого европейские специалисты намерены «привести её в большее соответствие» с рамочными механизмами в ЕС.

Главный бенефициар проекта — Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Общий объём финансирования составит €1,5 млн.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT усомнился в стремлении создать конкурентную среду среди СМИ, поскольку, по мнению эксперта, никаких других СМИ, кроме проевропейских, на Украине уже не осталось.

«Они давно СМИ реформируют, уже дореформировали до того, что никаких других СМИ, кроме пропагандирующих специальную точку зрения, там не осталось. Наверное, решили довести до совершенства в этом плане, хотя странно звучит сама идея и сумма слишком маленькая. Сложно представить, что там совершенствовать: там и так всё доведено до абсурда», — заключил эксперт.

Ранее Совет Европы приступил к реализации проекта «Защита свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации на Украине».