Еврокомиссия профинансирует реформы СМИ в Молдавии

Еврокомиссия направит €1 млн на содействие проведению реформ в сфере СМИ и «повышению устойчивости общества к дезинформации» в Молдавии. С документом ознакомился RT.

Еврокомиссия объявила конкурс заявок на участие в программе «Поддержка СМИ и повышение устойчивости общества к дезинформации в Республике Молдова». Общий объём финансирования составит €1 млн.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — оказать содействие проведению реформ в сфере СМИ и повышению устойчивости общества к дезинформации в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС», — отмечается в документе.

Исполнитель контракта должен будет создавать контент по вопросам евроинтеграции и помощи ЕС, подчёркивают сотрудники европейского ведомства.

В рамках повышения медиаграмотности населения в ЕК предлагают разработать учебные материалы и интерактивные игры, которые «помогут в борьбе с дезинформацией».

«Разработать инновационные материалы, такие как печатные/электронные учебные пособия, онлайн-руководства, интерактивные игры и викторины, которые можно использовать в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, а также для развития навыков медиаграмотности у широкой общественности, в том числе среди русскоговорящей целевой аудитории», — говорится в описании гранта.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT отметил, что это попытка изменить настроение аудитории.

«Речь здесь идёт, конечно, не о защите населения от дезинформации, о которой заявляет Еврокомиссия, а о влиянии на общественное мнение, в первую очередь в части объединения с Румынией. Напомню, согласно недавним соцопросам, более 50% жителей Молдавии заявили, что они выступают против объединения с Румынией», — подчеркнул Орлов.

Он добавил, что для ЕК данная территория имеет принципиальное значение, так как присоединение Молдавии к Румынии, входящей в НАТО, автоматически приблизит военную инфраструктуру к российским границам.

Ранее Госдепартамент США направлял $1,5 млн в виде грантов на «повышение качества СМИ» в Молдавии.