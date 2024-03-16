RS: Запад должен задуматься после слов Путина о переговорах по Украине

Обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич заявил, что слова президента России Владимира Путина о готовности к серьёзным переговорам по Украине должны заставить Запад задуматься о возможности мирного урегулирования конфликта.

По его словам, тот факт, что российский лидер настаивает на своей готовности к переговорам, должен стать «воодушевляющей новостью» для всех, кого «по-настоящему заботит судьба Украины».

При этом журналист подчеркнул, что теперь западным политикам станет сложнее подогревать конфликт на Украине и объяснять своим гражданам, что варианта мирного урегулирования якобы не существует.

Ранее российский президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования ситуации с Украиной.