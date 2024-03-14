Медведев: даже западные лжецы понимают, что мир достигается переговорами

Даже западные лжецы понимают, что мир достигается либо путём переговоров, либо капитуляцией одной из сторон, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал так называемую формулу мира Зеленского и швейцарские «мирные конференции».

Медведев отметил, что при упоминании первого испытывает чувство брезгливости со «стыдом от дурного сюрреализма».

«Все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта», — заявил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что США и их сателлиты должны отказаться от «формулы Владимира Зеленского» для урегулирования ситуации на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.