Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Соединённые Штаты и их сателлиты должны отказаться от так называемой «формулы Владимира Зеленского» для урегулирования ситуации на Украине.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия стремится завершить тот конфликт, который киевский режим начал в Донбассе в 2014 году.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» Зеленского», — говорится в заявлении.

Кроме того, западные страны должны прекратить любую поддержку киевского режима и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением её интересов и безопасности в Европе, заключили в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.