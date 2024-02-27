МИД призвал США отказаться от «формулы Зеленского» для урегулирования по Украине
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что Россия стремится завершить тот конфликт, который киевский режим начал в Донбассе в 2014 году.
«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» Зеленского», — говорится в заявлении.
Кроме того, западные страны должны прекратить любую поддержку киевского режима и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением её интересов и безопасности в Европе, заключили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.